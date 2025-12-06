?Ascolti TV di Venerdì 5 Dicembre 2025

Vince la Prima Serata: The Voice Senior Domina, Bene Rete4 e Nove Nella giornata di venerdì 5 dicembre 2025, Rai 1 si è aggiudicata il Prime Time grazie a un risultato eccellente dello show musicale e un ottimo posizionamento per i programmi di approfondimento e intrattenimento nella seconda serata.? Prima Serata (Prime Time) Programma . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ?Ascolti TV di Venerdì 5 Dicembre 2025

