? Barbara Alberti | Ho accettato il GF Vip per soldi

Barbara Alberti è tornata come ospite nella casa del Grande Fratello (GF) Barbara Alberti è tornata come ospite nella casa del Grande Fratello (GF) per trascorrere un pomeriggio con i concorrenti. Interrogata sul perché avesse partecipato all’edizione del 2020, la scrittrice ha risposto con grande schiettezza, evitando l’ipocrisia tipica dei concorrenti.? Il Vero Motivo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Barbara Alberti: “Ho accettato il GF Vip per soldi”

