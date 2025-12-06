? Stefania Orlando | La Fine Definitiva con l’Ex Marito

Stefania Orlando ha raccontato a Monica Setta, nel programma Storie al Bivio, il fallito tentativo di riavvicinamento con il suo ex marito, Simone Gianlorenzi, e la sua attuale condizione di "single convinta".

