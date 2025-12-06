? Marco Bocci | Vita Memoria e Lavoro

L'attore Marco Bocci si confida in un'intervista parlando della sua carriera, della sua famiglia. La Memoria Inceppata e l'Ansia Dal 2018, Marco Bocci convive con le conseguenze di un'infezione cerebrale che gli ha cancellato parte dei ricordi e causato problemi di memoria persistenti. La Famiglia: Laura Chiatti e i Figli La famiglia è

marco bocci vita memoria“Non ricordo volti né nomi, vivo di appunti. Se potessi vivrei la vita di un carrozziere”: Marco Bocci e la battaglia con la memoria dopo l’infezione cerebrale - L'attore rivela la sua battaglia quotidiana dopo la malattia del 2018: "Non ricordo volti né nomi, vivo di appunti" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

