Zuckerberg e Musk trasformati in cani robot con teste giganti | il video girato sul ring

L'opera di Beeple è un’installazione satirica e disturbante che mette a nudo il potere degli algoritmi nella costruzione della nostra realtà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ai Facile. Synthwave Goose · Blade Runner 2049. Beeple ha presentato a Miami una nuova installazione: cani robot che indossano maschere iper-realistiche di miliardari tech come Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. Si muovono nello spazio, fotograf - facebook.com Vai su Facebook

Zuckerberg e Musk trasformati in cani robot con teste giganti: il video girato sul ring - È una delle fiere d’arte più influenti al mondo, e l'edizione del 2025 è stata inaugurata da cani robot con teste ... Scrive fanpage.it

I cani-robot con le teste di Musk, Bezos e Zuckerberg “partoriscono” NFT: l’installazione a Miami Beach - Le immagini registrate al Miami Beach Convention Center lo scorso 3 dicembre mostrano una serie di cani robot color cuoio, ciascuno sormontato da una testa di cera modellata sulle sembianze di figure ... Lo riporta msn.com

Musk vs Zuckerberg, sfida in diretta streaming su X?/ C’è anche una data, il 26 agosto - Ecco tutto quello che sappiamo Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbero ... Scrive ilsussidiario.net