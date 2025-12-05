Zona 30 in via della Palombina Vecchia | Occorre un progetto complessivo

Abbassare i limiti di velocità con una " Zona 30 " in via della Palombina Vecchia, nei pressi della scuola Moro, commenti e proposte delle capogruppo di opposizione. "Sarebbe ora – l’esordio di Lara Polita, Cittadini in Comune –. È dimostrato da studi specifici che tale limite di velocità migliora la sicurezza stradale e contribuisce a rendere la città più vivibile per tutti". Ma, per Polita, meglio ancora se ricompresi nel perimetro del progetto "Città 30" che sta prendendo piede in Italia e all’estero. Perché non si tratta solo "di apporre un limite di velocità, ma anche adottare provvedimenti volti alla trasformazione urbana che prevedano ampliamenti di piste ciclabili e pedonali, con l’introduzione di ‘ostacoli’, come ad esempio restringimenti della carreggiata, che sfavoriscano la circolazione veicolare, promuovendo e agevolando un tipo di mobilità diversa dall’auto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

