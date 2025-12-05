Zelensky gold magic il presidente ucraino nasconde una montagna di banconote e fa comparire un water d' oro - il VIDEO AI

Nel filmato il presidente ucraino si traveste da mago, copre una pila di banconote con un telo e poi fa comparire un water d'oro. Un palese riferimento alle "sfarzosità" di Timur Mindich, il "re delle tangenti" "Zelensky gold magic". È la frase che riassume un video realizzato con l'intellige. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Zelensky gold magic", il presidente ucraino nasconde una montagna di banconote e fa comparire un water d'oro - il VIDEO AI

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alessandro Di Battista. . Giorgia Meloni ha scommesso su Zelensky perdendo miseramente I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Sabato 29 novembre BOLOGNA. Alle 17.00 presenteremo l'Associazione Schierarsi al Congressi 7 Gold (via dell'Arcoveggio 49/5 - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky a Trump: “Col tuo aiuto possiamo finire la guerra”. Il presidente Usa: “Vogliamo che accada senza Tomahawk” - Roma, 17 ottobre 2025 – Il presidente Usa Donald Trump ha accolto il leader ucraino Volodymyr Zelensky all'ingresso della Casa Bianca, facendogli i complimenti per la sua giacca. Lo riporta quotidiano.net

Trump e Zelensky, urla e minacce nello Studio Ovale. Il presidente Usa: “Giochi con la Terza Guerra Mondiale. Devi essere riconoscente”. Poi lo caccia - Roma, 28 febbraio 2025 – Va in scena uno scontro dai toni asprissimi nello Studio Ovale tra Trump e Zelensky, immagini che non si erano mai viste prima tra un presidente Usa e e un suo omologo alla ... quotidiano.net scrive

Trump-Zelensky, il vertice a Washington. Il presidente USA chiama Putin, più vicino l’incontro tra leader russo e ucraino - Zelensky in diretta dalla Casa Bianca: le ultime notizie sulla guerra in Ucraina dopo l'incontro tra il presidente USA e Putin in Alaska. Scrive fanpage.it

Il «cerchio magico» di Zelensky: la corte del leader e lo scandalo tangenti. «Non si sporcavano col cash» - Da Yermak a Mundich, da Chernishov a Kolyubayev, chi sono gli uomini vicini al Presidente travolti dallo scandalo corruzione. Secondo msn.com

"Putin veda Zelensky prima di Trump". Il presidente Usa: "Non è necessario". In salita l'incontro Usa-Russia - La Casa Bianca condiziona il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin a un incontro preliminare tra il leader del Cremlino e Volodymyr Zelensky. Come scrive ilgiornale.it

Guerra in Ucraina, Zelensky è ancora un presidente legittimo? L'analisi - Il mandato presidenziale democratico di Volodymyr Zelensky è terminato il 20 maggio del 2024. Si legge su affaritaliani.it