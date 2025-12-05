Zelensky al capolinea?

Quando si farà la pace, in Ucraina si capiranno i danni fatti da Zelensky e per lui non sarà facile salvarsi dalla furia del suo popolo. Alex Minelli via email Gentile lettore, penso stia calando il sipario su un’epoca e su una follia ucraino-europea e inizialmente anche americana (di Biden), e si vedrà la portata del disastro. È la stessa analisi che fa Sergej Guz, ex leader del sindacato dei giornalisti ucraini: “La stampa è soggetta alla censura militare e all’autocensura. Molte testate vengono chiuse senza una sentenza o un motivo”, dice in un’intervista. “La maggior parte degli ucraini desidera la fine della guerra con un compromesso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

