Zed! tutti gli appuntamenti di dicembre in Veneto

Dicembre è già qui e si respira forte l'aria di festa, tra i preparativi per il Natale e i piani per il Capodanno. Come sempre, questo mese magico sarà accompagnato dal ricco e variegato calendario di eventi dal vivo targati Zed Live nelle sue venues del Veneto!Dagli artisti italiani più amati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it