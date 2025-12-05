Zed! tutti gli appuntamenti di dicembre in Veneto
Dicembre è già qui e si respira forte l'aria di festa, tra i preparativi per il Natale e i piani per il Capodanno. Come sempre, questo mese magico sarà accompagnato dal ricco e variegato calendario di eventi dal vivo targati Zed Live nelle sue venues del Veneto!Dagli artisti italiani più amati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tutti gli appuntamenti della Banda della Polizia Locale nel mese di dicembre fino a capodanno: Sabato 6 Dicembre ore 11 - Piazza Navona Mercatini di Natale - Partecipazione del Sindaco Gualtieri Domenica 7 Dicembre ore 11 - Piazza del Popolo - - facebook.com Vai su Facebook
Dal 24 ottobre 'Spettacoli di mistero',80 appuntamenti in Veneto - Torna per la 17/a edizione "Veneto: spettacoli di Mistero", il festival promosso da Regione del Veneto e realizzato dalle Pro Loco regionali (UNPLI Veneto), dedicato alle antiche leggende popolari ... ansa.it scrive
"Il Veneto legge": non si fermano gli appuntamenti con la maratona di lettura - Oltre un migliaio di eventi progetti dell'Assessorato Regionale alla Cultura con l'Associazione Biblioteche e l'Ufficio Scolastico del Ministero ... Scrive rainews.it