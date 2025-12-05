Zandonella Lega | Assurdo chiedere ai professionisti di lavorare gratis

«Se si vuole davvero aiutare le società sportive dilettantistiche, lo si faccia con contributi veri e non scaricando tutto sul lavoro gratuito dei professionisti». A dirlo è Luca Zandonella, consigliere comunale della Lega a Piacenza, intervenendo sul mancato accordo tra il Comune e gli ordini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Zandonella (Lega): «Assurdo chiedere ai professionisti di lavorare gratis»

Argomenti simili trattati di recente

Interrogazione di Zandonella (Lega): «Alcuni professionisti e amministratori di condominio hanno segnalato che Iren starebbe riducendo la pressione dell’acqua in alcune zone della città» - facebook.com Vai su Facebook

Zandonella (Lega): «Assurdo chiedere ai professionisti di lavorare gratis» - «Apprendiamo che non è stata raggiunta l’intesa tra Comune e ordini professionali – spiega Zandonella – perché si pretendeva che i professionisti messi a disposizione dagli ordini lavorassero gratuita ... Come scrive ilpiacenza.it

Zandonella (Lega) “Inaccettabile spendere 60mila euro per un regolamento interno” - "Ritengo doveroso sottolineare la forte contrarietà ad una decisione che, visti i problemi su altre vicende cittadine, è passata un po' in sordina in ... piacenzasera.it scrive

Zandonella (Lega) “Iren riduce la pressione dell’acqua e obbliga i cittadini all’autoclave” - "Iren ha diminuito la pressione dell'acqua obbligando alcuni condomini all'autoclave? Scrive piacenzasera.it