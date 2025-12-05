Zampogne e violini per gli anziani dell’ospedale | tradizione e musica con il Quarto Madonna del Freddo
Due mattinate speciali all’ospedale Ss. Annunziata di Chieti per riscoprire la magia del Natale attraverso la musica popolare abruzzese. Sabato 6 e 20 dicembre, alle ore 10, nell’area d’ingresso del nosocomio, prenderà vita un’iniziativa dal forte valore simbolico e culturale organizzata dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
