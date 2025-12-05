Yildiz-Juve | il punto sul rinnovo del numero 10 bianconero

Nella nuova puntata de Il Blitz, il nostro podcast settimanale sul calciomercato, Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Matteo Nava discutono sul futuro di Kenan Yildiz. Il numero dieci della Juventus rinnoverà o aspetterà delle offerte dall'estero?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz-Juve: il punto sul rinnovo del numero 10 bianconero

Leggi anche questi approfondimenti

JUVE-YILDIZ ARIA DI SVOLTA E IL REAL SI CONSOLA IN SERIE A. I PIANI DELL’INTER E IL FUTURO DI DYBALA - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=602487 - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti fa le prove per #NapoliJuve: #Yildiz come #Totti, scatta la rivoluzione del 10 bianconero Vai su X

Balzarini: “Distanza minima tra la Juventus e Yildiz per il rinnovo” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del rinnovo di contratto di Kenan Yildiz con la Juventus. Come scrive tuttojuve.com

Rinnovo Yildiz, Balzarini precisa: «La distanza è davvero minima: la Juve deve muoversi». Il 10 bianconero vuole una garanzia, le ultime - Il nodo è la garanzia di vincere: l’ostacolo non è incolmabile, dipende più dalla Juventus Gianni Balzarini, sul suo canale You ... Secondo juventusnews24.com

Yildiz Juve: quanto potrebbe guadagnare col rinnovo. Spauracchio Premier League, ecco cosa succederà nei prossimi 10 giorni. Retroscena - Ecco cosa potrebbe succedere È il volto della rinascita, il talento cristallino che ha trascinato la Juve a ... Come scrive juventusnews24.com

Rinnovo Yildiz-Juventus, serve l’intesa finale sull’ingaggio - Juventus, le parti trattano per colmare il divario economico mentre il giocatore ribadisce il suo legame con i bianconeri. Lo riporta europacalcio.it

Yildiz Juventus, la trattativa per il rinnovo fatica a decollare: Elkann pronto a fare una cose. Le ultime sul turco - Elkann pronto ad intervenire per sbloccare la trattativa Il nome di Kenan Yildiz è ormai indissolubilmente legato al ... Si legge su calcionews24.com

Calciomercato Juventus: la situazione di Kenan Yildiz tra rinnovo e tante big interessate - La trattativa per il rinnovo di Yildiz è in fase di stallo, la Juventus prova a limare la differenza tra domanda e offerta, le big d'Europa aspettano ... Lo riporta it.blastingnews.com