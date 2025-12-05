Yaya Touré | Guardiola non è un uomo è un serpente Aveva ragione mia moglie

L'ex centrocampista di Barcellona e Manchester City non ha avuto un buon rapporto con Guardiola. Dopo anni Yaya Touré è tornato a parlare del tecnico catalano usando parole fortissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Marianella: “Yaya Touré non è un’opzione per Guardiola. Fatico a pensare che…” - Marianella ha analizzato il derby che vedrà il Manchester United di Mourinho affrontare il City di Pep Guardiola. Lo riporta fcinter1908.it

Il City crolla, l'agente di Yaya Tourè si scatena: tweet voodoo contro Guardiola - La sconfitta del Manchester City e di Guardiola è stata accolta con gioia e un “pizzico” di esagerazione da parte di Yaya Tourè e del suo procuratore Seluk. Segnala sport.sky.it

La maledizione di Guardiola, l'agente di Yaya Toure: "Gli sciamani ... - Tutto è nato nel 2018 dopo l'addio di Yaya Toure dal Manchester City con l'agente del giocatore, Dimitri ... Si legge su tag24.it

Yaya Touré: “Guardiola? Si vede che non è felice, penso che l’anno prossimo…” - Reduce dal rinnovo contrattuale di un anno con il Manchester City, Yaya Touré ha parlato a Sky Sports UK del suo rapporto turbolento con Pep Guardiola, il quale optò per 'emarginare' l'ivoriano per ... Come scrive fcinter1908.it

La storia della maledizione della Champions lanciata da Yaya Touré sul Manchester City di Guardiola - Ci sono partite in cui la mistica è più forte della logica e la finale di Champions League non fa eccezione. Secondo fanpage.it

Yaya Touré attacca Guardiola: "Ha problemi con i giocatori di colore" - Yaya Touré, ex centrocampista del City, ha attaccato pesantemente il suo ex allenatore Pep Guardiola: "Voglio essere quello che infrange il mito di Pep. Secondo ilgiornale.it