Innovazione e sostenibilità sono i caratteri distintivi dell’industria nautica viareggina. Lo ha ribadito ieri mattina il sindaco Giorgio Del Ghingaro che partecipato al meeting ‘Toscana Yachting Destination’. "L’importanza di questa realtà per il territorio è dimostrata chiaramente dai numeri – ha dichiarato -. Il settore nautico viareggino è una realtà straordinariamente concentrata: si contano 700 imprese che si occupano di nautica e di queste ben sette sono classificate tra le prime 20 a livello mondiale". Questo mondo racchiuso in qualche chilometro quadrato si misura in relazione al Prodotto Interno Lordo (PIL) della Toscana, dove la Nautica viareggina rappresenta una percentuale rilevante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Yachting destination. Innovazione e sostenibilità