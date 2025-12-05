Yachting destination Innovazione e sostenibilità
Innovazione e sostenibilità sono i caratteri distintivi dell’industria nautica viareggina. Lo ha ribadito ieri mattina il sindaco Giorgio Del Ghingaro che partecipato al meeting ‘Toscana Yachting Destination’. "L’importanza di questa realtà per il territorio è dimostrata chiaramente dai numeri – ha dichiarato -. Il settore nautico viareggino è una realtà straordinariamente concentrata: si contano 700 imprese che si occupano di nautica e di queste ben sette sono classificate tra le prime 20 a livello mondiale". Questo mondo racchiuso in qualche chilometro quadrato si misura in relazione al Prodotto Interno Lordo (PIL) della Toscana, dove la Nautica viareggina rappresenta una percentuale rilevante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Yachting destination. Innovazione e sostenibilità - Lo ha ribadito ieri mattina il sindaco Giorgio Del Ghingaro che partecipato al meeting ‘Toscana Yachting Dest ... Come scrive msn.com
Yachting Destination. La Darsena in festa col mese più glamour dell’estate viareggina - Si legge come l’appuntamento più glamour dell’estate viareggina con al centro il porto, il mare e lo sport. Lo riporta lanazione.it
Cannes Yachting Festival, la direttrice Sylvie Ernoult: «Evento tra continuità ed innovazione» - E’ in programma – primo dei tre Saloni nautici di stagione – dal 9 al 15 settembre il Cannes Yachting Festival, ma la macchina organizzativa è già a pieno regime, guidata dalla direttrice Sylvie ... Si legge su corriere.it
Sviluppo e innovazione, il polo nautico dell’Isola si presenta al Cannes Yachting Festival - Potenziamento e innovazione: la flotta del comparto nautico sardo è sbarcata in Francia per presentare quello che, a tutti gli effetti, rappresenta l’attuale terzo settore industriale dell’Isola. Secondo unionesarda.it