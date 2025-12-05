Xi-Macron | sostegno sforzi di pace Kiev

7.44 Cina e Francia "sostengono gli sforzi sul cessate il fuoco e ripristino della pace basati sul diritto internazionale e i principi della Carta dell'Onu". Lo afferma la dichiarazione congiunta sull'Ucraina, dopo l'incontro a Pechino fra i presidenti Xi e Macron. Per il Medio Oriente, ribadita la soluzione dei 2 Stati. Le parti, "membri permanenti del Consiglio di Sicurezza Onu", si impegnano a cercare soluzioni "pacifiche" e "costruttive basate sul diritto internazionale" contro sfide e minacce a "sicurezza e stabilità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

