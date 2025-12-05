Xi Jinping vede Macron | Sforzi per la pace sì ma con la guerra non c’entriamo

Sì agli sforzi per una pace equa, ma no a diffamazioni. Tradotto: sì a un processo negoziale che tenga in considerazione anche le preoccupazioni di sicurezza della Russia, ma no . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Xi Jinping vede Macron: «Sforzi per la pace sì, ma con la guerra non c’entriamo»

