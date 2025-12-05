XFactor Laura Pausini | Ma che ci combini! Delusione

La finale di XFactor a Napoli aveva costruito un’attesa enorme attorno alla presenza di Laura Pausini, annunciata come la superospite capace di dare alla serata quel tocco di prestigio internazionale che si addice a un evento conclusivo in una piazza gremita. Invece, quando finalmente è salita sul palco di Piazza del Plebiscito, con il pubblico infreddolito ma entusiasta dopo le esibizioni dei concorrenti e l’energia travolgente della location, la sua performance ha lasciato dietro di sé una scia di stupore non per meraviglia, ma per la sensazione diffusa che qualcosa non avesse funzionato. Un’interpretazione apparsa subito poco brillante, quasi trattenuta, in netto contrasto con il ritmo sostenuto della finale che aveva già messo in mostra il talento fresco dei finalisti e l’impatto scenico degli altri ospiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - XFactor, Laura Pausini: “Ma che ci combini! Delusione”

