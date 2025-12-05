XF 2025 cala il sipario | i momenti indimenticabili della finale
XF 2025, una delle edizioni di livello più alto di sempre (forse “la” più alta) che ha visto l’ incoronazione di Rob, in quel di Napoli in una delle finali più talentuose e ventose che il programma ricordi. La piccola catanese Roberta Scandurra, partita in sordina, meno favorita fra tutti, ma cresciuta incredibilmente puntata dopo puntata. Anche se, come hanno scritto in molti sui social, chiunque avesse vinto sarebbe stato giusto: i quattro finalisti erano egualmente talentuosi, seppur diversi tra loro, e per dirla alla dandy Lauro, avevano già vinto tutti. Qui le nostre pagelle, vogliamo però ricordare alcuni momenti cult della serata finale, accompagnati, come sempre, dai commenti più esilaranti del web, vero giudice sovrano, Senato supremo della trasmissione (che tra l’altro aveva già decretato all’unanimità, o quasi, la vittoria di Rob). 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cala il sipario sulla VII edizione della rassegna nazionale "Venerdì a Teatro", e lo fa nel modo più fragoroso e nobile possibile: con una risata che attraversa i secoli. Venerdì 5... ? Guarda le foto - facebook.com Vai su Facebook
CICLISMO / Cala il sipario sull'annata del Vigor Cycling Team Piasco Vai su X
XF 2025, cala il sipario: i momenti indimenticabili della finale - Vince “l’under dog” Rob in una finale segnata dal vento gelido e dalle mise improbabili dei giudici. Riporta dilei.it
XF, la semifinale: mentre gli uomini litigano, vincono le donne - Accantonato il “volemose bene”, scattano scintille tra il bullizzato Gabbani e il furbastro Lauro. Riporta dilei.it
Bundesliga, cala il sipario: Eintracht e Dortmund in Champions. Lipsia 7º - L'ultima giornata di campionato ha così restituito gli ultimi verdetti del campionato, che hanno visto trionfare il Bayern Monaco di Harry Kane con un ... Lo riporta tuttosport.com