XF 2025, una delle edizioni di livello più alto di sempre (forse "la" più alta) che ha visto l' incoronazione di Rob, in quel di Napoli in una delle finali più talentuose e ventose che il programma ricordi. La piccola catanese Roberta Scandurra, partita in sordina, meno favorita fra tutti, ma cresciuta incredibilmente puntata dopo puntata. Anche se, come hanno scritto in molti sui social, chiunque avesse vinto sarebbe stato giusto: i quattro finalisti erano egualmente talentuosi, seppur diversi tra loro, e per dirla alla dandy Lauro, avevano già vinto tutti. Qui le nostre pagelle, vogliamo però ricordare alcuni momenti cult della serata finale, accompagnati, come sempre, dai commenti più esilaranti del web, vero giudice sovrano, Senato supremo della trasmissione (che tra l'altro aveva già decretato all'unanimità, o quasi, la vittoria di Rob).

XF 2025, cala il sipario: i momenti indimenticabili della finale