Xbox Series X|S e One ricevono l’aggiornamento del sistema operativo di Dicembre 2025

Microsoft ha pubblicato l'aggiornamento del sistema operativo di Dicembre 2025 per Xbox Series XS e Xbox One, un update mirato a rifinire l'esperienza d'uso più che ad aggiungere nuove funzioni. L'OS raggiunge la versione 10.0.26100.6214, confermata nelle note di rilascio ufficiali, e porta con sé una serie di ottimizzazioni dedicate alla stabilità generale del sistema e alle prestazioni quotidiane delle console. Per gli utenti standard non ci sono funzionalità aggiuntive, ma l'obiettivo è garantire un funzionamento più fluido e affidabile. Gli iscritti al programma Xbox Insider, invece, possono accedere a un pacchetto più ricco di correzioni: ulteriori miglioramenti alla stabilità, interventi su vari elementi dell'interfaccia e aggiornamenti alla localizzazione dei testi nei menu.

