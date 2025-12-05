X multata per 120 milioni di euro dall' UE È la prima volta sotto il DSA
La piattaforma è stata multata per due violazioni, fra cui una legata alla scarsa chiarezza sulla "spunta blu", ritenuta ingannevole. 🔗 Leggi su Dday.it
