X Factor Rob trionfa a sorpresa | l’underdog siciliana conquista il pubblico e porta alla vittoria Paola Iezzi

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. Una di quelle vittorie che sa tanto di riscatto, determinazione e talento puro. L’underdog siciliana, scelta e sostenuta fin dall’inizio da Paola Iezzi, ha ribaltato ogni pronostico conquistando il pubblico con una crescita costante e una voce capace di emozionare. Nella cornice mozzafiato di Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a 16mila spettatori, Rob ha brillato nella serata decisiva, e si è presa la scena. I quattro talenti in finale. Sul palco sono arrivati in quattro: eroCaddeo per Achille Lauro, PierC per Francesco Gabbani, Delia per Jake La Furia e Rob per Paola Iezzi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - X Factor, Rob trionfa a sorpresa: l’underdog siciliana conquista il pubblico e porta alla vittoria Paola Iezzi

Argomenti simili trattati di recente

X Factor, trionfa Rob: la 20enne siciliana conquista il pubblico e vince il talent #Rob è la vincitrice di X Factor. La giovane artista siciliana, Roberta Scandurra, 20 anni, è partita in sordina ma ha conquistato giudici e pubblico grazie a una voce potente e pulita. - facebook.com Vai su Facebook

#XF2025, Trionfa #Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli. Anche quest’anno RTL 102.5 è stata la radio ufficiale di @XFactor_Italia . Ogni giovedì in #RTL1025XFactorAllaRadio all'interno della Suite, il racconto dei Live e dell Vai su X

X Factor, Rob trionfa a sorpresa: l’underdog siciliana conquista il pubblico e porta alla vittoria Paola Iezzi - L’underdog siciliana porta alla vittoria Paola Iezzi, superando PierC, Delia ed eroCaddeo ... Lo riporta panorama.it

Sky, TV8, NOW | X Factor 2025, trionfa rob. La cantautrice di Paola Iezzi conquista Napoli - rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte della finalissima di X Factor 2025 in Piazza ... Secondo digital-news.it

Rob, chi è la vincitrice di X Factor 2025: il legame speciale con Paola Iezzi e il premio ricchissimo - Nella puntata finale del 4 dicembre, a trionfare sul palco è stata Rob con l'inedito "Cento ragazze": cosa ha detto e cosa sappiamo di lei ... Come scrive libero.it

Rob vince X Factor 2025, il trionfo dell'underdog: ultimo (contro le previsioni) PierC - Rob trionfa a X Factor 2025, l’underdog che ha incendiato il palco e sorpreso tutti, superando ogni previsione. Segnala msn.com

X Factor 2025: è Rob la vincitrice dell'edizione. Ecco la classifica completa - Dalla cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, X Factor 2025 ha eletto la sua vincitrice: è Rob a portare a casa il premio ... Lo riporta movieplayer.it

X Factor 2025, rob batte tutti: notte storica a Napoli con 16mila fan in festa - Successo per la squadra di paola iezzi davanti a 16mila spettatori in Piazza del Plebiscito. mondotv24.it scrive