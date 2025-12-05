X Factor oltre la gara | Rob Delia PierC ed eroCaddeo pronti a vivere di musica

Vincitrice e finalisti raccontano i loro sogni per un futuro dopo un'edizione "gentile" che ha puntato sulla crescita dei suoi concorrenti. L'avventura di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, è giunta al termine dopo un'edizione tra le più educate e composte nella storia dello show. Non sorprende quindi che il live di ieri da Piazza del Plebiscito a Napoli sia stato totalmente all'insegna dello spettacolo più che della gara: una celebrazione del percorso dei quattro finalisti che si sono esibiti in tre manche volte a ripercorrere le loro migliori cover, oltre che a far riascoltare al pubblico i loro inediti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor, oltre la gara: Rob, Delia, PierC ed eroCaddeo pronti a vivere di musica

