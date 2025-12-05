X Factor le pagelle della finale in diretta | Delia visionaria 10 rob esplosiva 8 PierC talento noioso 7 EroCaddeo? Non il migliore 7

Giovedì 4 dicembre, alle 21, X Factor 2025 vive il suo epilogo in diretta da Piazza del Plebiscito. Giorgia guida il pubblico nell?ultima serata della stagione, mentre i quattro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - X Factor, le pagelle della finale in diretta: Delia visionaria (10), rob esplosiva (8), PierC talento noioso (7). EroCaddeo? Non il migliore (7)

News recenti che potrebbero piacerti

Una puntata. Una sola puntata e scopriremo chi vincerà X Factor 2025. Intanto pronti con le Pagelle della semifinale: voti alti a tutti, tranne uno. Ecco le Pagelle della semifinale di X Factor 2025, a cura di Clotilde Formica: le trovate nel link al primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle in diretta della semifinale di X Factor 2025! Chi sono i promossi? Chi i bocciati? #xfactor #xfactor2025 #xf2025 #topflop Vai su X

X Factor 2025, le pagelle della finale: Rob vince con grinta e voce (8,5), Delia alla Rosalia (7,5), l'inedito di eroCaddeo (9) e la tecnica di PierC (8) - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Lo riporta ilmessaggero.it

X Factor 2025, le pagelle della finale: Delia alla Rosalia (7,5), Rob voce e grinta (8,5), l'inedito di eroCaddeo (9) e la tecnica di PierC (8) - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Lo riporta msn.com

Rob devastante, Delia sacerdotessa: le pagelle della finale di X Factor 2025 - Sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli è stato decretato il nome di chi ha vinto la diciannovesima edizione del talent show di Sky ... Segnala msn.com

X Factor, le pagelle della finale in diretta: chi vincerà tra Delia, EroCaddeo, PierC e Rob? - Giovedì 4 dicembre, alle 21, X Factor 2025 vive il suo epilogo in diretta da Piazza del Plebiscito. Da msn.com

X Factor 2025, le pagelle del quinto Live: con gli inediti rischiano i più bravi - Questa edizione, partita con il freno a mano tirato, sta tirando fuori un po’ la testa. Come scrive rollingstone.it

X Factor 2025, la finale in diretta: l'energia di Laura Pausini e l'emozione dei finalisti - Alla vigilia lo avevano detto che la finale di X Factor 2025 avrebbe riservato delle sorprese, e così è stato. vanityfair.it scrive