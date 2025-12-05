X Factor le pagelle della finale | i giudici orgogliosi e bellissimi 10 Rob la stella più luminosa 10 Giorgia e Laura Pausini giganti 10

Ha avuto il sapore di una grande festa la serata finale di X Factor 2025: giovedì 4 dicembre, dalla sontuosa Piazza del Plebiscito, Giorgia ha finalmente incoronato il vincitore ufficiale di un’edizione ricchissima di talento. In tre manche, i quattro finalisti sono tornati a mostrarsi per quello che sono davvero, tirando le somme di un percorso che, dalle Audition alla finale, li ha portati a misurarsi con un palco enorme e con il calore di 15mila persone accorse per vederli dal vivo. Le nostre pagelle. I giudici, orgogliosi e bellissimi (10). Hanno attraversato un percorso pieno di scelte complicate, dubbi, entusiasmi e qualche scintilla tutt’altro che sottile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - X Factor, le pagelle della finale: i giudici orgogliosi e bellissimi (10), Rob, la stella più luminosa (10), Giorgia e Laura Pausini giganti (10)

