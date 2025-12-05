X Factor gran finale | Rob su tutti
Napoli, 5 dicembre 2025 – È Rob la vincitrice catanese e rock di X Factor 2025, secondo EroCaddeo, terza Delia, quarto PierC. Rob – Roberta Scandurra, 20 anni, studi a Boston nella mitica Berklee – diversamente versatile e rock, una voce dalle cinquanta sfumature di pop punk, padrona del palco e del televoto, l’“underdog“ secondo Lauro – lei squadra Paola Iezzi – diventata “dog“. Padrona anche di Piazza del Plebiscito a Napoli, con 15mila fan, degna location pop della diretta su Sky, Now e Tv8. Rob ha sovvertito le classifiche: i numeri dicevano primo EroCaddeo – nato Damiano Caddeo a Modena, cresciuto a Cagliari, 27 anni – numero 41 nella classifica di Spotify con Punto, di cui è autore, e bene su Youtube. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
