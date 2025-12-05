X Factor 2025 vince rob | le foto della finale

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. La cantante del team Paola Iezzi ha superato in finale eroCaddeo, DELIA e PierC. L’ultima puntata del talent show di Sky Original (arrivato alla sua 19a edizione) è andata in scena in Piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti a oltre 16mila persone. La 20enne siciliana ha trionfato nelle tre manche grazie a ‘Città vuota’ di Mina, un mash-up dei brani che hanno caratterizzato il suo percorso nel programma (‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa, ‘Bring Me to Life’ degli Evanescence, ‘Ti sento’ dei Matia Bazar) e il suo inedito, ‘Cento ragazze’. I quattro cantanti in finale a X Factor. 🔗 Leggi su Lapresse.it

