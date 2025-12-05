X Factor 2025 vince rob | le foto della finale
Rob è la vincitrice di X Factor 2025. La cantante del team Paola Iezzi ha superato in finale eroCaddeo, DELIA e PierC. L’ultima puntata del talent show di Sky Original (arrivato alla sua 19a edizione) è andata in scena in Piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti a oltre 16mila persone. La 20enne siciliana ha trionfato nelle tre manche grazie a ‘Città vuota’ di Mina, un mash-up dei brani che hanno caratterizzato il suo percorso nel programma (‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa, ‘Bring Me to Life’ degli Evanescence, ‘Ti sento’ dei Matia Bazar) e il suo inedito, ‘Cento ragazze’. I quattro cantanti in finale a X Factor. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Le pagelle di X Factor, la finale. Rob vince con il suo pop-punk: nasce una stella. Gabbani? Ridateci Manuel Agnelli Vai su X
https://www.terranostranews.it/2025/12/05/x-factor-vincela-20enne-si/ - facebook.com Vai su Facebook
X Factor 2025, le pagelle della finale: vince rob (8), eroCaddeo il grande deluso (7) - È andata in onda la finale di X Factor 2025: Rob (8) rappresenta la vittoria della costante sorpresa, il grande deluso è EroCaddeo (7) ... Riporta fanpage.it
X Factor, vince a sorpresa Rob davanti a eroCaddeo e Delia - Questo il verdetto della serata finale del talent di Sky, per il secondo anno consecutivo tenutasi a Napoli, in piazza Plebiscito. Si legge su ilsole24ore.com
Rob vince l’ultima finale di X Factor a Napoli, dal prossimo anno lo show torna a Milano - Rob vince X Factor 2025 a Napoli, un anno dopo Mimì. Come scrive fanpage.it
Le pagelle di X Factor, la finale. Rob vince con il suo pop-punk: nasce una stella. Gabbani? Ridateci Manuel Agnelli - Pellicce sovietiche, atmosfera da "Mamma, ho perso l'aereo" e una finale che sembra il Capodanno di Rai Uno: X Factor sorprende con una ... Secondo huffingtonpost.it
X Factor 2025: vince Rob, ma la scena è tutta di eroCaddeo arrivato secondo - L'artista del team di Paola Iezzi si è aggiudicata il titolo di campionessa al termine di una serata spettacolare, tenutasi in Piazza del Plebiscito a Napoli ... Scrive lanuovasardegna.it
Rob vince X Factor 2025, il trionfo dell'underdog: PierC (a sorpresa) ultimo - «Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e, soprattutto, Paola: non potevo desiderare una guida migliore al mio fianco». Lo riporta leggo.it