X Factor 2025 vince rob Ecco chi è la ventenne siciliana

E’ rob la vincitrice di X Factor 2025. A Napoli, in una Piazza del Plebiscito gremita, la 20enne artista siciliana, della squadra di Paola Iezzi, ha superato in finale eroCaddeo, DELIA e PierC. X Factor 2025, cosa è successo durante la finale. Cantare sul palco della finale di X Factor 2025 era già “un’emozione fortissima”, come l’avevano definita gli stessi concorrenti. Condividere lo stesso spazio con ospiti come Laura Pausini (che ha cantato ‘Ritorno ad amare’) e Jason Derulo (che si è esibito con un medley di ‘Talk Dirty’, ‘Who Hurt You’ e ‘Want to Want Me’) ha contribuito a rendere, per i partecipanti e non solo, l’evento memorabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

