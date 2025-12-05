X Factor 2025 vince Rob del team di Paola Iezzi | chi è l’underdog siciliana e chi ha battuto in finale

È Rob, della squadra di Paola Iezzi, la vincitrice dell’edizione 2025 di X Factor, pronostici rispettati per la 20enne studentessa di Trecastagni (Catania), all’anagrafe Roberta Scandurra. Battuti in finale eroCaddeo (team Achille Lauro ), che si aggiudica così la seconda posizione, ma soprattutto i due concorrenti considerati i più preparati per il mercato discografico, quindi favoriti assoluti fin dalle fasi di selezione: Delia (terza) e PierC (quarto). Effettivamente sostanziale lo spessore tra loro e Rob, che però è riuscita a conquistarsi le simpatie del pubblico a casa durante le sette settimane di percorso del format. 🔗 Leggi su Open.online

