X Factor 2025 vince rob dall’animo punk rock e la voce che spettina a ogni ascolto | La mia svolta? Dopo ‘Ti Sento’ dei Matia Bazar Paola Iezzi fondamentale

Alla fine a vincere X Factor 2025 è stata rob con la sua voce potente e il carisma punk-rock sul palco. I 16mila presenti in Piazza del Plebiscito, a Napoli, hanno applaudito la vincitrice quasi "annunciata" sia dai suoi stessi colleghi alla vigilia che dai bookmakers. "Il momento di svolta è avvenuto nel secondo Live, – ha affermato la vincitrice – quando ho cantato Ti sento. Paola Iezzi è stata fondamentale nel percorso, è riuscita a migliorarmi in tutti gli aspetti". La conduttrice Giorgia ha accolto sul palco la vincitrice nel tripudio generale. Al quarto posto si è classificato PierC, al terzo Delia e secondo eroCaddeo.

