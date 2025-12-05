X Factor 2025 | ultime pagelle di quest' anno Top e Flop della finale e non solo

Tiriamo le somme di X Factor 2025 e di questa meravigliosa edizione, conclusasi ieri sera - 4 dicembre 2025 - con la vittoria di rob. Ecco i voti in pagella!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025: ultime pagelle di quest'anno, Top e Flop della finale e non solo...

Altre letture consigliate

Jake La Furia, nome noto nel rap italiano e oggi giudice di X Factor, non ha usato mezzi termini durante la conferenza stampa per la finale del talent. Alla domanda sul perché i vincitori delle ultime edizioni del programma sembrino svanire nel nulla, il rapper - facebook.com Vai su Facebook

Per l’ultimo appuntamento di #XF2025, ieri, su Sky Uno/+1 e TV8, Total Audience di 1.764.000 spettatori (con 4 milioni e 765 mila contatti unici) e 9,3% di share: quest’ultimo è il dato più alto delle ultime 7 stagioni ilfattoquotidiano.it/2025/12/04/x-f…. . Vai su X

Rob vince l’ultima finale di X Factor a Napoli, dal prossimo anno lo show torna a Milano - Rob vince X Factor 2025 a Napoli, un anno dopo Mimì. Segnala fanpage.it

X Factor 2025: stasera su Sky, TV8 e in Streaming su NOW le ultime 3 manche, il voto del pubblico e Laura Pausini ospite - Questa sera, alle 21 su Sky Uno, in simulcast e in chiaro su TV8 e in Streaming su NOW, X Factor 2025 si chiude gloriosamente con la Finalissima. Si legge su msn.com

La vincitrice di X Factor 2025 è Rob: la concorrente di Paola Iezzi conquista il primo posto nella finale di Napoli - Nella finale in Piazza del Plebiscito trionfa la studentessa siciliana Super ospiti della finale Laura Pausini e Jason Derulo Trionfo rosa ad X Factor ... gossip.it scrive

Rob vince X Factor 2025, il trionfo dell'underdog: PierC (a sorpresa) ultimo - «Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e, soprattutto, Paola: non potevo desiderare una guida migliore al mio fianco». Si legge su ilmattino.it

X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Dove vedere la finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Lo riporta tg24.sky.it

Chi ha vinto X Factor 2025: la vincitrice è Rob, la classifica - Chi ha vinto X Factor 2025 in diretta da Napoli: la vincitrice è Rob che ha battuto in finale Delia, PierC e eroCaddeo. Segnala superguidatv.it