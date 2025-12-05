X Factor 2025 trionfa Rob | la 20enne siciliana che ha ribaltato i pronostici

Ha solo 20 anni, viene dalla provincia di Catania e fino a poche settimane fa era vista come l’outsider del programma. Invece, nella finalissima del 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, Rob – all’anagrafe Roberta Scandurra – ha vinto la diciannovesima edizione di X Factor, portando alla vittoria la squadra di Paola Iezzi. La più giovane tra i quattro finalisti ha avuto la meglio su eroCaddeo, Delia Buglisi e PierC, conquistando il pubblico con una voce potente e un percorso in costante crescita. Chi è Rob: dalla provincia etnea al palco di X Factor. Roberta Scandurra è nata nel 2005 e cresce tra le pendici dell’Etna, in provincia di Catania. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - X Factor 2025, trionfa Rob: la 20enne siciliana che ha ribaltato i pronostici

