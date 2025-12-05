X Factor 2025 | rob porta a casa la vittoria e stasera non Cento Ragazze ma una sola Roberta Scandurra

La finale di X Factor 2025 si è appena conclusa e rob porta a casa la vittoria. La piccola Roberta Scandurra ha il fattore X!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025: rob porta a casa la vittoria e stasera non Cento Ragazze ma una sola, Roberta Scandurra

X Factor 2025, le pagelle della finale: Rob vince con grinta e voce (8,5), Delia alla Rosalia (7,5), l'inedito di eroCaddeo (9) e la tecnica di PierC (8) - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Riporta ilmessaggero.it

