X Factor 2025 rob | Morirei per un pezzo con i Måneskin | nel programma ho avuto diversi down ma sono rimasta fedele a me stessa grazie a Paola Iezzi

La vincitrice del talent show di Sky racconta le emozioni che l'hanno investita quando ha scoperto di essere stata la più votata e i sogni che, a questo punto della sua vita, vorrebbe realizzare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - X Factor 2025, rob: «Morirei per un pezzo con i Måneskin: nel programma ho avuto diversi down, ma sono rimasta fedele a me stessa grazie a Paola Iezzi»

X Factor 2025 conquista l’Italia: trionfo punk di Rob a Napoli e record storici di ascolti - La finale di X Factor 2025 ha trasformato Piazza del Plebiscito in un grande palco a cielo aperto, con una serata carica di energia che ha segnato uno dei momenti più forti nella storia ... Riporta ilmessaggero.it

Rob è la vincitrice di X Factor 2025, l'intervista: "La mia rivoluzione è sul palco" - Rob è la vincitrice di X Factor 2025, l'intervista: "La mia rivoluzione è sul palco". Scrive ilmattino.it

rob vince X Factor 2025, il primo commento a Sky TG24. VIDEO - In Piazza del Plebiscito a Napoli ha trionfato la giovane artista della squadra di Paola Iezzi, che ancora incredula ha espresso gratitudine per un'esperienza che le ha permesso di maturare, sul palco ... Lo riporta tg24.sky.it

