X Factor 2025 | Rob è la vincitrice

Nella serata del quattro dicembre 2025 si è tenuta la finale di X Factor a Piazza del Plebiscito, a Napoli, in cui si sono esibiti i quattro finalisti in una puntata che ha visto trionfare Rob, concorrente siciliana della squadra di Paola Iezzi. X Factor 2025: la finale. Da Piazza del Plebiscito, a Napoli, è andata in onda l’ultima puntata del talent trasmesso su Sky Uno e Now Tv. È stata una serata ricca di super ospiti e manche in cui i quattro finalisti, PierC, della squadra di Francesco Gabbani, Delia, appartenente a Jake La Furia, Rob, il cui giudice è Paola Iezzi, ed EroCaddeo, del gruppo di Achille Lauro, si sono sfidati in tre turni per aggiudicarsi il primo posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - X Factor 2025: Rob è la vincitrice

