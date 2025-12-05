X Factor 2025 Rob è la vincitrice davanti a eroCaddeo

Rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte della finalissima di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte della finalissima di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Secondo classificato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; sul podio anche DELIA, della squadra di Jake La Furia. Quarto in classifica PierC, della squadra di Francesco Gabbani. La proclamazione è avvenuta stasera – in diretta su Sky e in streaming su NOW, e anche in chiaro su TV8 – al termine dell’ultimo atto dello show Sky Original prodotto da Fremantle. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - X Factor 2025, Rob è la vincitrice davanti a eroCaddeo

