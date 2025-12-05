X Factor 2025 replica finale su Tv8 e in streaming | la classifica finale quando rivedere l’ultima puntata in chiaro

X Factor 2025 replica finale su Tv8 e classifica ultima puntata. La finale di X Factor 2025 ha chiuso un’altra bella edizione condotta da Giorgia, che ha guidato con eleganza l’intera serata. Tra i super ospiti ci sono stati Laura Pausini e Jason Derulo, che hanno infiammato il pubblico con performance speciali. Il vincitore di X Factor Italia 2025 è Rob (Roberta Scandurra), allenato da Paola Iezzi. La finale si è svolta il 4 dicembre 2025. Questa edizione è stata celebrata come una delle stagioni di maggior successo degli ultimi anni, con alti ascolti e un’atmosfera da finale vivace a Napoli. Ma quando rivedere l’ultima puntata in chiaro? Ecco la replica della finale di X Factor 2025 su Tv8 X Factor 2025 classifica finale, chi ha vinto?. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - X Factor 2025 replica finale su Tv8 e in streaming: la classifica finale, quando rivedere l’ultima puntata in chiaro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Annunciata la protesta. Il comune replica ai commercianti - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, la finale in diretta: l'energia di Laura Pausini e l'emozione dei finalisti - Alla vigilia lo avevano detto che la finale di X Factor 2025 avrebbe riservato delle sorprese, e così è stato. Si legge su vanityfair.it

rob è la vincitrice di X Factor 2025: racconto della finale con ospiti Laura Pausini e Jason Derulo - La 19esima edizione di X Factor si conclude con la vittoria di rob, artista del roster di Paola Iezzi. Lo riporta msn.com

X Factor, la Finale: sfida tra Delia, eroCaddeo, PierC e rob - Appuntamento con la finale giovedì 4 dicembre alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW. Scrive sport.sky.it

X Factor 2025, Achille Lauro e Francesco Gabbani fanno pace: tensioni, tequila e “mestierante” - Quello che inizialmente sembrava un litigio si è rivelato solo un confronto tra amici, come assicurano i protagonisti. Secondo leggo.it

Rob del team di Paola Iezzi vince X Factor 2025 - Un'edizione dominata dal talento, dalle belle voci, dalle personalità variegate e dagli inediti forti. today.it scrive

X Factor, la finale: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario, ospiti e regolamento (come funziona il televoto) - Stasera, direttamente dalla Piazza del Plebiscito di Napoli, andrà in scena la finale di X Factor 2025. Segnala ilmessaggero.it