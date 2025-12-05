X Factor 2025 quanto ha vinto Rob e quanto guadagnerà tra contratti e vendite

Rob ha vinto l’edizione 2025 di X Factor. Il successo in finale non comporta però nessuna vincita immediata. Il concorrente che riesce a vincere un’edizione del talent show ottiene invece un contratto discografico, che per l’edizione di quest’anno viene firmato con Warner Music, una delle più grandi etichette discografiche a livello mondiale. Il valore di questo contratto è solitamente stimato in 300mila euro. Permette al vincitore di avere una base solida per entrare nel mondo discografico ma non assicura una carriera di successo. I guadagni più rilevanti arrivano soltanto dopo, da dischi, streaming e concerti, ma sono pochi i vincitori di X Factor in Italia che hanno poi effettivamente capitalizzato il loro successo nel talent show. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - X Factor 2025, quanto ha vinto Rob e quanto guadagnerà tra contratti e vendite

