X Factor 2025 quanto ha vinto Rob e quanto guadagnerà tra contratti e vendite

Rob ha vinto l’edizione 2025 di X Factor. Il successo in finale non comporta però nessuna vincita immediata. Il concorrente che riesce a vincere un’edizione del talent show ottiene invece un contratto discografico, che per l’edizione di quest’anno viene firmato con Warner Music, una delle più grandi etichette discografiche a livello mondiale. Il valore di questo contratto è solitamente stimato in 300mila euro. Permette al vincitore di avere una base solida per entrare nel mondo discografico ma non assicura una carriera di successo. I guadagni più rilevanti arrivano soltanto dopo, da dischi, streaming e concerti, ma sono pochi i vincitori di X Factor in Italia che hanno poi effettivamente capitalizzato il loro successo nel talent show. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

