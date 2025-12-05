X Factor 2025 | doveva vincere rob? Il nostro commento sull' esito della Finale

La vittoria di rob di ieri sera era abbastanza scontata, ma dei quattro finalisti è veramente lei ad avere l'X Factor? E per quale motivo non hanno vinto né DELIA né PierC ed eroCaddeo si è aggiudicato la medaglia d'argento? Abbiamo provato a dare una risposta a queste domande. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025: doveva vincere rob? Il nostro commento sull'esito della Finale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rob vince xfactor 2025! Cosa ne pensate? Chi doveva vincere secondo voi? - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, pagelle della finale: Giorgia vincitrice suprema, giudici tutti rimandati (tranne uno) - Si conclude un'edizione di X Factor incerta fino alla fine, nonostante un meccanismo a volte fin troppo rigido: ecco le nostre pagelle finali ... Secondo movieplayer.it

X Factor 2025 : rob vince a sorpresa l'edizione più incerta di sempre - La puntata finale dell'edizione dei record in piazza del Plebiscito a Napoli ha visto il trionfo di una outsider partita in sordina e arrivata a trionfare al di là dei primi pronostici. Riporta vanityfair.it

X Factor 2025: ultime pagelle di quest'anno, Top e Flop della finale e non solo... - Tiriamo le somme di X Factor 2025 e di questa meravigliosa edizione, conclusasi ieri sera - Riporta msn.com

Chi vince X Factor 2025? Scopri chi è il favorito tra i finalisti - Scopri tutti i dettagli su finalisti, ospiti e curiosità sull'ultima puntata del programma. Si legge su tag24.it

X Factor segreto: Gabbani odiava le 'sue' battute, a Lauro non fregava più niente, il cinico destino di PierC. E perché ha vinto Rob? - Concorrenti, giudici e conduttrice hanno, per il secondo anno di fila, rischiato di ibernarsi date le gelide t ... Come scrive mowmag.com

X Factor 2025, le pagelle della semifinale: tra colpi di scena e agnelli sacrificali, ci vediamo a Piazza del Plebiscito - In finale vanno due artisti simili (PierC e EroCaddeo, con Delia e Rob), ma non Tomasi. Segnala rollingstone.it