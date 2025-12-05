X Factor 2025 a sorpresa trionfa Rob | chi è la vincitrice

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. Vera e propria underdog dell’edizione, era partita in sordina ma si è fatta notare con il suo stile pop-punk serata dopo serata, conquistando i favori dei giudici e del pubblico da casa, che con il televoto non ha avuto più dubbi. La 20enne siciliana della provincia di Catania si è piazzata davanti a eroCaddeo – il più ascoltato su Spotify – e Delia, aggiudicandosi anche un contratto con il colosso Warner. Solo quarto PierC, indicato da settimane come vincitore annunciato. Con Rob sale sul gradino più alto del podio anche Paola Iezzi, che l’ha accompagnata nel cammino come coach e mentore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - X Factor 2025, a sorpresa trionfa Rob: chi è la vincitrice

Approfondisci con queste news

Il Sole 24 ORE. . ? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/x-factor-vince-sorpresa-rob-a-erocaddeo-e-delia-AI4NixF #XFactor #Rob #talent #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook

Chi ha vinto X Factor? Vai su X

Rob vince X Factor 2025, il trionfo dell'underdog: PierC (a sorpresa) ultimo - «Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e, soprattutto, Paola: non potevo desiderare una guida migliore al mio fianco». Si legge su ilmattino.it

X Factor, Rob trionfa a sorpresa: l’underdog siciliana conquista il pubblico e porta alla vittoria Paola Iezzi - L’underdog siciliana porta alla vittoria Paola Iezzi, superando PierC, Delia ed eroCaddeo ... Secondo panorama.it

X Factor, vince a sorpresa Rob davanti a eroCaddeo e Delia - Questo il verdetto della serata finale del talent di Sky, per il secondo anno consecutivo tenutasi a Napoli, in piazza Plebiscito. ilsole24ore.com scrive

Sorpresa PierC, quarto classificato alla finale di X Factor 2025. L’abbraccio con Gabbani: “Piercesare un talento gigantesco” - Il bocconiano ha portato a Napoli una intensa versione di “Shallow”, il suo inedito “Neve sporca” e si è scatenato sul medley, incassando i complimenti dei giudici. Si legge su ilgiorno.it

X Factor 2025: è la punk girl Rob di Paola Iezzi la vincitrice, secondo EroCaddeo, terza Delia - Secondo EroCaddeo, terza Delia e quarto a sorpresa PierC. Come scrive msn.com

Il trionfo di rob (e di Paola Iezzi) a X Factor 2025 è una sorpresa solo a metà - pop, Rob è partita da underdog e nella notte di piazza Plebiscito ha vinto X Factor, anche grazie al supporto della sua coach ... Segnala gqitalia.it