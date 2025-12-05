X arriva la stangata milionaria dell' Ue | i tre punti contestati al social di Elon Musk

Concluse le sue verifiche, la Commissione europea ha deciso di comminare una multa da 120 milioni di euro a "X", motivandola con la violazione di tre punti del Digital Services Act (DSA), la normativa che regola per l'appunto i servizi digitali. Stando a quanto precisato da Bruxelles, l'ammontare della sanzione è stato stabilito sulle singole infrazioni e non in modo percentuale sul totale del fatturato dell'azienda controllata da Elon Musk. Ma quali sono le parti contestate alla piattaforma? Il primo elemento ad essere contestato è l'impossibilità per i ricercatori idonei di accedere in modo indipendente ai dati pubblici anche tramite lo "scraping". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

