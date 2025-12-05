WRC – Hyundai sceglie l’esperienza per il 2026

Tuttorally.news | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paddon, Lappi e Sordo si uniranno a Neuville e Fourmaux nell’ultimo anno delle attuali Rally1 Hyundai Motorsport ha ufficializzato la formazione per il 2026, definendo una line-up che punta chiaramente sull’esperienza dopo l’addio di Ott Tänak. La squadra coreana ha scelto di confermare Thierry Neuville e Adrien Fourmaux come piloti titolari per l’intera stagione, affiancandoli . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

