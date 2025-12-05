L'attrice ha celebrato i 12 anni dal momento in cui ha ottenuto l'iconico ruolo pubblicando online lo screen test inedito. Gal Gadot ha condiviso online il video dello screen test che le ha permesso di ottenere l'iconico ruolo di Wonder Woman nei film diretti da Zack Snyder. L'attrice ha infatti debuttato nei panni di Diana Prince in occasione di Batman v Superman, uscito nelle sale nel 2016. Il video inedito della star Il filmato pubblicato online dall'attrice la mostra interpretare l'eroina mentre esce da un taxi e Bruce Wayne le si avvicina. Diana gli dice quindi di non contattarla più prima di girarsi e allontanarsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Wonder Woman, Gal Gadot condivide il video dell'audizione con Affleck: "Grazie Zack Snyder per avermi scelta"