il ritorno del Wolverine ultimate: una vendetta a lungo attesa. Il mondo dei fumetti Marvel si appresta a vivere un evento di grande impatto con l’arrivo di un nuovo capitolo dedicato a Ultimate Wolverine. Questa versione alternativa dell’iconico eroe insegue una vendetta intensa contro i responsabili delle sue sofferenze passate, facendo emergere un lato oscuro e determinato del personaggio. La narrazione promette di svelare dettagli inediti e di offrire un’interpretazione più cruda e personale di Logan, tra azione e introspezione. l’anteprima di ultimate Wolverine #12. La casa editrice ha diffuso in anteprima esclusiva Ultimate Wolverine #12, scritto da Chris Condon con disegni di Alessandro Cappuccio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wolverine alla riscossa: la sua vendetta tanto attesa