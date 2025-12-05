Wolfsburg-Union Berlin sabato 06 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Qualcosa sembra muoversi in casa Wolfsburg dopo il pareggio sul campo dell’Eintracht Francoforte, e la sfida di oggi contro l’Union Berlin ci darà o meno la conferma di quanto visto la scorsa settimana. Il problema del gol rimane evidente per una squadra che pure in casa non vince da quasi un anno e non da punti dal 13 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
Buon lunedì Unioner, anche se la colazione fatta stamattina era ancora un po' amarognola. Dovrei non pensarci, dovremmo essere abituati, ma questa sconfitta in casa in pieno recupero, un po' mi dà noia. Anche perché classica alla mano ci saremmo messi i - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Wolfsburg vs Union Berlino – 6 Dicembre 2025 - Alle 15:30 del 6 Dicembre 2025 la Bundesliga propone una sfida delicata alla Volkswagen Arena: Wolfsburg - Scrive news-sports.it
Bundesliga, l'Union Berlino batte di misura il Wolfsburg e si avvicina alla salvezza - In Bundesliga terza sconfitta consecutiva per il Wolfsburg, battuto in trasferta dall’Union Berlino che raccoglie la seconda partita di fila. Riporta tuttomercatoweb.com
Wolfsburg-Union Berlino, le formazioni ufficiali: Gosens a sinistra, Bonucci parte dalla panchina - Quella tra Wolfsburg e Union Berlino è una delle partite in programma oggi per la 4^ giornata di Bundesliga. Si legge su m.tuttomercatoweb.com