Qualcosa sembra muoversi in casa Wolfsburg dopo il pareggio sul campo dell’Eintracht Francoforte, e la sfida di oggi contro l’Union Berlin ci darà o meno la conferma di quanto visto la scorsa settimana. Il problema del gol rimane evidente per una squadra che pure in casa non vince da quasi un anno e non da punti dal 13 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Union Berlin (sabato 06 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici