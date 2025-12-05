Windsor Claudia Schiffer è stata tenuta a distanza dal principe La tiara di Kate William

Un tavolo lunghissimo che brillava sotto 158 candele e un albero di Natale di ben 6 metri: re Carlo non ha badato a spese per la sfarzosa serata di gala nel castello di Windsor in onore del presidente tedesco Walter Steinmeier e di sua moglie Elke Budenbender. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

