Windsor Claudia Schiffer è stata tenuta a distanza dal principe La tiara di Kate William

Un tavolo lunghissimo che brillava sotto 158 candele e un albero di Natale di ben 6 metri: re Carlo non ha badato a spese per la sfarzosa serata di gala nel castello di Windsor in onore del presidente tedesco Walter Steinmeier e di sua moglie Elke Budenbender.

Claudia Schiffer al Castello di Windsor con l'abito di velluto nero elegante è la vera regina di stile - Alle sue spalle Claudia Schiffer ha più di 700 cover, una lunga lista di adv e shooting iconici, sfilate prestigiose e momenti indimenticabili della storia della moda. Riporta vogue.it