Wicked supera il record di sinners e conquista il primo posto in classifica
Wicked: For Good conquista il botteghino e si posiziona tra i film più remunerativi del 2025. La pellicola Wicked: For Good, adattamento cinematografico del secondo atto del celebre musical di Broadway, sta ottenendo risultati significativi al box office. Dopo aver debuttato con un incasso esordiente record, il film continua a dominare le sale, consolidando la sua posizione tra i titoli di maggior successo dell’anno. Performance al box office e record di incassi. Il film Wicked: For Good ha fatto il suo ingresso nelle sale cinematografiche alla settimana prima del ringraziamento, aprendo con un incasso di $147 milioni nel primo fine settimana, rendendolo il miglior debut di un adattamento teatrale di Broadway mai registrato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
Wicked: For Good conquista il box office mondiale con un debutto da 226 milioni di dollari, segnando la miglior apertura di sempre per un adattamento cinematografico di un musical di Broadway. Un risultato gigantesco, che supera persino il debutto globale d - facebook.com Vai su Facebook
Sinner supera il record di Wilander, 21 settimane da numero 1 nella classifica ATP - Tra i primi 20 azzurri ritocca il best ranking Samuel Vincent Ruggeri (256,+1). Scrive tuttosport.com