wicked supera il record di sinners e conquista il primo posto in classifica

Wicked: For Good conquista il botteghino e si posiziona tra i film più remunerativi del 2025. La pellicola Wicked: For Good, adattamento cinematografico del secondo atto del celebre musical di Broadway, sta ottenendo risultati significativi al box office. Dopo aver debuttato con un incasso esordiente record, il film continua a dominare le sale, consolidando la sua posizione tra i titoli di maggior successo dell’anno. Performance al box office e record di incassi. Il film Wicked: For Good ha fatto il suo ingresso nelle sale cinematografiche alla settimana prima del ringraziamento, aprendo con un incasso di $147 milioni nel primo fine settimana, rendendolo il miglior debut di un adattamento teatrale di Broadway mai registrato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

