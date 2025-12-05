wicked novel a sorpresa esclusa dalle nomination ai critics choice awards 2026

ritardo e assenza di nominativi per ‘wicked: for good’ ai critic choice awards. Il film ‘Wicked: For Good’, che conclude la potente saga in due parti dedicata ai personaggi di Elphaba e Glinda in Oz, ha subito una sorprendente esclusione tra le nomination ai Critics Choice Awards. Dopo aver ricevuto undici candidature l’anno precedente, incluse quelle per le interpretazioni di Cynthia Erivo e Ariana Grande, e aver conquistato premi importanti per regia, costume e scenografia, questa volta non è presente in molte categorie chiave. le nomination e le esclusioni. Nel dettaglio, il film non figura tra i candidati come Miglior attrice, lasciando il posto ad altre candidate come Jessie Buckley, Rose Byrne, Chase Infiniti, Renate Reinsve, Amanda Seyfried ed Emma Stone. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

