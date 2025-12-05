When Sirens Fall Silent | LKA torna con un nuovo thriller psicologico ambientato nell’Italia degli anni ’90

Wired Productions e il team narrativo italiano LKA hanno presentato When Sirens Fall Silent, un thriller psicologico investigativo destinato a lasciare il segno. Il gioco arriverà su PC tramite Steam ed Epic Games Store, anche se al momento non esiste ancora una finestra di lancio ufficiale. Si tratta del progetto più ambizioso dello studio toscano, già noto per The Town of Light e Martha Is Dead, due opere che hanno ridefinito il modo di raccontare temi difficili nel videogioco. Un caso complesso, una poliziotta tormentata e un’Italia divisa. La storia segue Mila, una poliziotta dei primi anni ’90, un periodo segnato da forti contraddizioni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - When Sirens Fall Silent: LKA torna con un nuovo thriller psicologico ambientato nell’Italia degli anni ’90

