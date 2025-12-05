when sirens fall silent annunciato il nuovo horror degli autori di martha is dead

Il team italiano LKA, già noto per Martha is Dead, ha finalmente svelato il suo nuovo progetto: When Sirens Fall Silen t, un horror psicologico che punta su un forte impatto emotivo e un’atmosfera profondamente realistica. L’annuncio è arrivato al PC Gaming Show insieme al primo trailer, che mostra l’Atto 1 intitolato “Kidnapped”. La scena iniziale è volutamente disturbante: in uno scantinato fatiscente, una ragazza incatenata legge un messaggio rivolto a un poliziotto, mentre una videocamera datata registra tutto. Le immagini finiscono poi in un telegiornale italiano con un presentatore dallo stile anni ’80-’90, evocando chiaramente l’Italia del passato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

